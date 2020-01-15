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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد مواصلة نشاطاتها في إيران

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد مواصلة نشاطاتها في إيران
Reuters Lisi Niesner
العلم الإيراني قبالة مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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أعلن المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فريدريك دال، أن الوكالة تواصل نشاطها في إيران بعد تصريحات طهران حول بدء المرحلة الخامسة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

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وقال دال للصحفيين، اليوم الأربعاء إن الوكالة "على علم بإعلان إيران حول المرحلة الخامسة من تقليص التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف: "تواصل الوكالة عمليات التفتيش والمراقبة في إيران. وكما في السابق، ستخبر الوكالة الدول الأعضاء حول تطور الوضع".

وكانت إيران أعلنت، في 5 يناير، عن تخليها عن "آخر قيد محوري في الصفقة النووية يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي"، ما يعني أنه لم تبق هناك أي قيود في العمل مع برنامج إيران النووي. مع ذلك، فقد أكدت طهران استعدادها للعودة إلى التزاماتها في حال رفع العقوبات وضمان مصالح إيران، وفقا لبنود الصفقة النووية.

وفي 14 يناير، أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت، في العام 2015، الاتفاق النووي مع إيران، إلى جانب روسيا والصين والولايات المتحدة (التي انسحبت منه في مايو 2018)، تطبيق آلية فض النزاع، المنصوص عليها في الفقرة 36 من وثيقة الاتفاق، مبررة هذه الخطوة برفض إيران تنفيذ جزء من التزاماتها.

المصدر: نوفوستي

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