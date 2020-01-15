ناشطون يحتجون بالفحم داخل بنك سويسري (فيديو + صور)

ألقى ناشطون سويسريون مدافعون عن المناخ فحما داخل فرع لبنك "يو.بي.إس" احتجاجا على تمويل البنك مشروعات وقود أحفوري.

وقال شاهد عيان إن ما بين 20 و30 ناشطا شاركوا باحتجاج، أمس الثلاثاء، في لوزان، وحملوا لافتة كُتب عليها "سنغادر عندما تتخلون عن الوقود الأحفوري"، وأبعدتهم الشرطة في وقت لاحق.

ولم يرد بنك "يو.بي.إس"، أكبر بنوك سويسرا، حتى الآن على طلب للتعقيب.

وكشفت وثيقة للبنك أنه لا يمول محطات كهرباء جديدة تعمل بالفحم و"يحد بشدة" من الإقراض للتنقيب عن الفحم.

Forts de leur victoire judiciaire hier, des activistes climatiques ont mené une nouvelle action dans une banque tout à l'heure à Lausanne. Après Credit Suisse, ils s’en sont pris à UBS. #RogerWakeUpNow#RogerForClimatepic.twitter.com/hsf4qGzxLH — 20 minutes (@20minutesOnline) January 14, 2020

ولدى سويسرا خطط طموحة للحد من انبعاثاتها، لكن ناشطين يقولون إن التأثير الأكبر لها عبر مراكزها المالية التي يستهدفونها في الوقت الراهن.

ومن المنتظر أن تنضم الناشطة السويدية المدافعة عن المناخ، غريتا تونبري، إلى الاحتجاجات في مسيرة بمدينة لوزان، يوم الجمعة، يتوقع مشاركة الآلاف بها.

وفي نوفمبر 2018، لعبت مجموعة من الناشطين الشباب المدافعين عن المناخ التنس داخل أحد فروع بنك "كريدي سويس"، مما دفع البنك لرفع دعوى قضائية ضدهم.

وصدر حكم بتغريمهم 21600 فرنك سويسري (22320 دولارا) لكن القاضي اعتبر فعلتهم "ضرورية ومتناسبة".

المصدر: رويترز