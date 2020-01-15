ظريف: وجهنا رسالة لأمريكا عبر السويسريين ليلة الهجوم الصاروخي في العراق مفادها أنه دفاع عن النفس

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده وجهت رسالة لأمريكا عبر سفير سويسرا بطهران، ليلة الهجوم الصاروخي على قاعدة عين "الأسد" بالعراق، مفادها أن الهجوم "دفاع عن النفس".

وأضاف ظريف في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في نيودلهي، حيث يحضر مؤتمرا أمنيا: " ترامب أمر بقتل سليماني منذ 7 أشهر".

وتابع ظريف، "اقتصادنا عانى دون أي ذنب في العامين الماضيين .. نتحدث عن مئات المليارات من الدولارات".

يتبع...