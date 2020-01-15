ظريف: الاتفاق النووي المبرم عام 2015 من أفضل الاتفاقات

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن مستقبل الاتفاق النووي يتوقف على أوروبا، معتبرا أن هذا الاتفاق المبرم عام 2015 من أفضل الاتفاقات.

وأضاف ظريف في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في نيودلهي، حيث يحضر مؤتمرا أمنيا: "الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية كان من بين أفضل الصفقات .. سنرد على رسالة 3 دول أوروبية بشأن الاتفاق النووي".

وعارضت إيران بشدة إعلان بريطانيا وألمانيا وفرنسا تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي مع إيران بسبب "عدم احترام طهران لالتزاماتها" بموجب الاتفاق النووي.

وعبر ظريف في المؤتمر عن رفضه إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وقال: "كان لدينا صفقة مع أمريكا وكسرتها الولايات المتحدة، وفي حال عقدنا صفقة ترامب، فكم من الوقت ستستمر، 10 أشهر أخرى؟".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا في تصريحات صحفية إلى استبدال الاتفاق النووي الإيراني بـ"صفقة ترامب" لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

المصدر: وكالات