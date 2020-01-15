مشهد لإطلاق صاروخين على الطائرة الأوكرانية بالأجواء الإيرانية

نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقطع فيديو قالت إنه يوثق لحظة إصابة طائرة الركاب الاوكرانية "بوينغ 737 - 800" بصاروخين في ضواحي طهران.

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ووفق المشهد المصور، يظهر إطلاق صاروخ في البداية على الطائرة، وبعد مرور 30 ثانية أطلق صاروخ ثان، وعقب إصابته للهدف بقيت الطائرة في الجو نحو دقيقة ثم اشتعلت بها النيران وبدأت تهوي.

وأفادت الصحيفة بأن مقطع الفيديو نشره مستخدم من إيران في موقع "يوتيوب" بتاريخ 14 يناير، وفي نفس الوقت التقطت المشهد كاميرا تم تثبيتها على سطح مبنى بالقرب من بلدة بيدكان بإحدى ضواحي طهران.

وفي وقت لاحق ذكرت وكالة أنباء رويترز نقلا عن وكالة أنباء فارس، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز صاحب مقطع الفيديو، فيما وعدت السلطات بإجراء تحقيق وعرض النتائج على الجمهور.

المأساة حصلت يوم 8 يناير، حيث تحطمت طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية المتجهة من طهران إلى كييف، بعد وقت قصير من إقلاعها، وقتل جميع من كان على متنها وعددهم 167 شخصا يحملون الجنسيات الإيرانية والأوكرانية والكندية والألمانية والسويدية والأفغانية، إضافة إلى طاقم مكون من 9 أفراد.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني السبت مسؤوليته عما حدث، مشيرا إلى أنه أسقط الطائرة عن غير عمد، وبسبب خطأ بشري، لأن الطائرة حلّقت قرب منشأة عسكرية، وظُن أنها "هدف معاد".

ولفتت إيران في الوقت نفسه إلى أنها كانت تتوقع هجمات من قبل الولايات المتحدة، ولذلك وضعت أنظمة الدفاع الجوي في البلاد في حالة تأهب قصوى.

من جانبه، شدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على أنه ينتظر من طهران اعترافا كاملا بالذنب، والاعتذار الرسمي، ومعاقبة الفاعلين، ودفع تعويضات لذوي الضحايا.

المصدر: نوفوستي