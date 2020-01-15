لافروف يدعو لتجنب لغة العقوبات أثناء الحديث عن مستقبل العالم

حث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على الامتناع عن مناقشة العقوبات والطرق غير الدبلوماسية عندما يدور الحديث عن مستقبل العالم.

وأوضح وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الدولي "رايسينا"، في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الأربعاء، أنه في القرن الواحد والعشرين يتعين تجنب أي طرق من شأنها أن "تحيلنا إلى زمن الاستعمار والاستعمار الجديد".

وأضاف لافروف: "العقوبات لا تعمل، ولا أعتقد أنه يجب مناقشة العقوبات والطرق غير الدبلوماسية الأخرى، إذا كنا نتحدث عن مستقبل العالم".

المصدر: تاس