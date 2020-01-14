مسؤول عسكري إيراني: نحقق في احتمال تغلغل العدو فيما يتعلق بإسقاط الطائرة الأوكرانية

أعلن مسؤول رفيع المستوى في الجيش الإيراني أن الاستخبارات العسكرية في بلاده تحقق في إمكانية ضلوع الولايات المتحدة في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية قرب طهران.

وقال مساعد قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية لشؤون التنسيق، علي عبد اللهي، في مقابلة مطولة مع التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء: "نستبعد تعرض منظوماتنا الدفاعية للقرصنة الإلكترونية من قبل الولايات المتحدة عند إسقاط الطائرة الأوكرانية لكننا نحقق بهذا الشأن".

وأضاف عبد اللهي: "استخباراتنا تحقق في احتمال تغلغل العدو فيما يتعلق بإسقاط الطائرة الأوكرانية".

وتحطمت طائرة "بوينغ 737-800" الأوكرانية، يوم 8 يناير الجاري، جراء إصابتها بصاروخ "أرض-جو" إيراني، ما أسفر عن مقتل من كانوا على متنها جميعا وعددهم 176، معظمهم من المواطنين الإيرانيين، إلى جانب مواطنين من 5 دول أخرى.

وقبل أيام، أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، أن قواته تتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية بالكامل.

وفي شرحه للظروف التي وقعت فيها الحادثة، قال حاجي زادة إن "الأمريكيين كانوا على أهبة الاستعداد، وقواتنا المسلحة كانت مستعدة بنسبة 100%، والأمريكيون هددوا باستهداف 52 موقعا داخل البلاد".

وتابع أن من أسقط الطائرة الأوكرانية كان أمامه 10 ثوان لاتخاذ القرار، وكان عليه الاتصال لاتخاذ القرار لكنه واجه مشكلة في شبكة الاتصال واتخذ بنفسه القرار بإطلاق الصاروخ.

المصدر: RT