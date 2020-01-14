ترودو يطلب من زيلينسكي مساعدة في الحوار مع إيران بشأن كارثة "بوينغ"

طلب رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساعدة في الحوار مع الإيرانيين بشأن تحديد هويات ضحايا كارثة طائرة "بوينغ" الأوكرانية في إيران.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس الأوكراني في أعقاب اتصال هاتفي بين ترودو وزيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الكندي شكر الرئيس الأوكراني على جهوده لتسهيل وصول الخبراء الكنديين إلى مكان الكارثة.

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وأكد زيلينسكي استعداد الخبراء الأوكرانيين لمساعدة زملائهم الكنديين في طهران، كما أكد استعداد أوكرانيا لتقديم المساعدة اللوجستية في إعادة رفات المواطنين الكنديين الذين لقوا مصرعهم جراء الكارثة.

واتفق الجانبان على مواصلة تنسيق الجهود لمحاسبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة وفق القانون الدولي.

يذكر أن طائرة "بوينغ" للخطوط الجوية الأوكرانية تحطمت بالقرب من طهران بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين تحتضنان قوات أمريكية في العراق يوم 8 يناير الجاري، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا.

واعترفت السلطات الإيرانية بإسقاط الطائرة الأوكرانية، التي كان على متنها مواطنون كنديون.

المصدر: RT