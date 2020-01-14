نواب أمريكيون يهددون بومبيو بمذكرة استدعاء ليقدم معلومات حول اغتيال سليماني

أعلن رئيس لجنة في مجلس النواب الأمريكي أنه سيصدر مذكرة لاستدعاء واستجواب وزير الخارجية، مايك بومبيو، إن لم يقدم معلومات حول سياسات الإدارة تجاه إيران واغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الديمقراطي، إيليوت إينغل، خلال جلسة الاستماع في المجلس، اليوم الثلاثاء، التي تمت دعوة بومبيو لحضورها، والتي تجاهلها الوزير، إنه "إن لم يتعاون الوزير بومبيو مع اللجنة، سندرس بجدية اتخاذ إجراءات أخرى في المستقبل، بما في ذلك إصدار مذكرات الاستدعاء".

إقرأ المزيد

وأضاف إينغل أنه سيرسل رسالة إلى كل من بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر، سيطلب فيها تقديم معلومات حول الغارة التي قتل فيها قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

وكانت اللجنة المذكورة قد دعت بومبيو لتقديم الإفادة الأسبوع الماضي، لكن الوزير لم يستجب لهذه الدعوة.

المصدر: رويترز