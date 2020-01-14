 
مباشر

نواب أمريكيون يهددون بومبيو بمذكرة استدعاء ليقدم معلومات حول اغتيال سليماني

أخبار العالم

نواب أمريكيون يهددون بومبيو بمذكرة استدعاء ليقدم معلومات حول اغتيال سليماني
Reuters Tom Brenner
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n2lj

أعلن رئيس لجنة في مجلس النواب الأمريكي أنه سيصدر مذكرة لاستدعاء واستجواب وزير الخارجية، مايك بومبيو، إن لم يقدم معلومات حول سياسات الإدارة تجاه إيران واغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الديمقراطي، إيليوت إينغل، خلال جلسة الاستماع في المجلس، اليوم الثلاثاء، التي تمت دعوة بومبيو لحضورها، والتي تجاهلها الوزير، إنه "إن لم يتعاون الوزير بومبيو مع اللجنة، سندرس بجدية اتخاذ إجراءات أخرى في المستقبل، بما في ذلك إصدار مذكرات الاستدعاء".

إقرأ المزيد
بومبيو: قتل سليماني جزء من استراتيجية جديدة لردع خصوم أمريكا
بومبيو: قتل سليماني جزء من استراتيجية جديدة لردع خصوم أمريكا

وأضاف إينغل أنه سيرسل رسالة إلى كل من بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر، سيطلب فيها تقديم معلومات حول الغارة التي قتل فيها قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

وكانت اللجنة المذكورة قد دعت بومبيو لتقديم الإفادة الأسبوع الماضي، لكن الوزير لم يستجب لهذه الدعوة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا