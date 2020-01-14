إيران.. احتجاجات داخل حرم جامعة طهران (فيديو)

شهدت جامعة طهران، يوم الثلاثاء 14 يناير، احتجاجات على طريقة التعامل مع قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي راح ضحيتها 176 شخصا راكبا إثر إصابتها بصاروخ إيراني.

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وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت احتشاد محتجين إيرانيين في العاصمة طهران، وسط غضب بعد اعتراف الجيش بإسقاط الطائرة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مسؤولين إيرانيين وأوكرانيين وكنديين عقدوا اجتماعا في طهران بشأن الطائرة المنكوبة، وذلك استكمالا للتحقيقات الشاملة حول تحطمها.

واعتقلت السلطات عددا من الأشخاص، لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية التي قالت طهران إن صاروخا إيرانيا أسقطها عن طريق الخطأ.

وقال غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، إن تحقيقات واسعة النطاق أجريت، وإن نحو 30 شخصا اعتقلوا في الاحتجاجات التي تتعلق بتحطم الطائرة.

وجاءت هذه التصريحات بعدما أكد الرئيس، حسن روحاني، في كلمة بثها التلفزيون، أنه ستتم معاقبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

المصدر: RT