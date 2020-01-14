إسرائيل توافق على بناء 4 سجون لاستيعاب 4 آلاف أسير فلسطيني

وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة شاملة لزيادة أعداد السجون من خلال بناء مجموعتين جديدتين لاستيعاب 4 آلاف أسير فلسطيني جديد.

وذكرت القناة 7 الإسرائيلية أنه سيتم إنشاء 4 سجون أخرى لاستيعاب 4000 أسير أمني، وفقا لخطة طويلة الأجل حتى عام 2040.

وأوضحت أن المرافق تشمل أماكن احتجاز للأسرى، ومركز شرطة ومحكمة. ولفتت القناة إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية لديها حاليا 30 سجنا ومركز احتجاز.

وتعتقل السلطات الإسرائيلية في سجونها حاليا 5700 أسير فلسطيني، منهم 47 فتاة، و250 طفلا، و6 نواب، و500 معتقل إداريا، و700 مريض.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام