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قائد الجيش الإيراني: الخطأ البشري لن يلغي الإنجازات العظيمة للحرس الثوري

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قائد الجيش الإيراني: الخطأ البشري لن يلغي الإنجازات العظيمة للحرس الثوري
مهر نيوز
قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي
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قال قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي إن سماء البلاد أمام الرحلات الجوية أكثر أمنا مما مضى، منوها بأن بلاده لن تسمح لأحد باستغلال حادث الطائرة بالقضاء على منجزات إيران العظيمة.

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وقال موسوي خلال اجتماع للمجلس الأعلى لقيادة أركان الجيش، اليوم الثلاثاء، إن "سماء إيران أمام الرحلات الجوية أكثر أمنا من أي وقت مضى .. لن نسمح للعدو باستغلال حادث الطائرة الأوكرانية، ولا يمكن لخطأ بشري أن يقضي على المنجزات العظيمة التي حققها الحرس الثوري في تأمين البلاد وضمان عزتها".

وأضاف موسوي: "العدو تلقى صفعة قوية من إيران وهو الآن في موقف ضعيف وانفعالي، وطرد القوات الأمريكية من المنطقة تحول إلى مطلب شعبي في كل المنطقة".

المصدر: وكالات 

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