المتحدث الرئاسي التركي: قتل سليماني تصرف استفزازي

نقلت شبكة "CNN" عن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، وصفه عملية قتل القوات الأمريكية لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني بـ"التصرف الاستفزازي".

وأعرب قالن في مقابلة مع الشبكة الإخبارية الأمريكية CNN عن قلق بلاده حيال تداعيات هذه الخطوة الأمريكية على المدى البعيد، وتأثيرها على تعافي الدولة العراقية، إضافة إلى العملية السياسية في سوريا وجهود السلام في اليمن.



وقال المتحدث الرئاسي التركي في معرض تعليقه على قتل القوات الأمريكية لسليماني: "عندما يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات فقد تثمر عن مكاسب سياسية على المدى القصير، لكنها تعرض الجميع للخطر".

وكشف قالن أن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف تلافي موجة عنف جديدة، لافتا إلى أن أنقرة وواشنطن في ذات الصفحة للصورة الكبرى في المنطقة، مضيفا لكن إيران "لاعب مهم" ولا يجب إهماله.

ورفض المتحدث الرئاسي التركي إبداء موقف حيال المبررات الأمريكية التي سيقت بشأن قتل سليماني، واكتفى بالقول: "لهم أسبابهم".

المصدر: CNN