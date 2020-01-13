تحرك في الكونغرس الأمريكي "دعما للمحتجين في إيران"

أعلن العضو الجمهوري في مجلس النواب للكونغرس الأمريكي، كيفين ماكارتي، أنه يعتزم التقدم بمشروع قانون في الكونغرس دعما للمحتجين في إيران.

وقال ماكارتي، في تغريدة نشرها الاثنين على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "أطرح مشروع قانون دعما للمحتجين في إيران. العالم يشاهد، ويجب أن يعرف الشعب الإيراني أنه ليس وحيدا في هذه اللحظات المحورية".

وأعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر هذه التغريدة على حسابه الرسمي لاحقا.

I'm introducing a resolution in support of the protestors in Iran. The world is watching, and the people of Iran need to know that they are not alone in this pivotal moment. — Kevin McCarthy (@GOPLeader) 13 января 2020 г.

وانطلقت موجة جديدة من الاحتجاجات في إيران، السبت الماضي، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع العاصمة رافعين شعارات ضد سلطات البلاد بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني مضاد للجو نتيجة لـ "خطأ بشري"، وأسفر تحطمها عن مقتل 176 شخصا.

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وفرقت الشرطة الإيرانية المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، بعد أن أطلقوا شعارات معادية للحرس الثوري الإيراني وقيادة البلاد، بما في ذلك المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي.

كما مزق بعض المحتجين صورا لقائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، الذي أدى اغتياله على يد الولايات المتحدة، يوم 3 يناير، إلى توتر كبير في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة نجمت عنه كارثة إسقاط الطائرة.

وتعليقا على هذه التطورات، أعلن الرئيس الأمريكي عن دعمه للمحتجين في إيران، داعيا سلطاتها إلى "عدم قتل المتظاهرين".

المصدر: RT