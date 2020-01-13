واشنطن تفرض عقوبات على رئيس برلمان فنزويلا المدعوم من قبل مادورو

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 7 شخصيات فنزويلية، بمن فيهم المشرع، لويس بارا، الذي تم انتخابه رئيسا للبرلمان الفنزويلي من قبل النواب المؤيدين للرئيس نيكولاس مادورو.

وجاء في بيان لوزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن الولايات المتحدة تحمل بارا وحلفاءه مسؤولية "عرقلة العملية الديمقراطية في فنزويلا".

وردا على هذا القرار، أعلن لويس بارا رفضه للعقوبات، معتبرا إياها تدخلا في عمل البرلمان الفنزويلي.

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يذكر أن نوابا في البرلمان الفنزويلي، معظمهم من الحزب الاشتراكي الموحد الذي يقوده مادورو، انتخبوا لويس بارا يوم 5 يناير رئيسا جديدا للبرلمان، وسط محاصرة العسكريين لمقر البرلمان ومنعهم دخول رئيس البرلمان المنتهية ولايته، المعارض خوان غوايدو وأنصاره للمبنى.

ورفض غوايدو ونواب المعارضة المؤيدون له نتائج التصويت، معتبرينه "انقلابا"، وعقدوا جلسة خاصة بهم، تمت خلالها إعادة انتخاب غوايدو رئيسا للبرلمان.

ولم تعترف الدول الغربية والدول المؤيدة لغوايدو في المنطقة بانتخاب لويس بارا، فيما رحب به نيكولاس مادورو.

المصدر: وكالات