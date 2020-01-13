بيلوسي تتجه لإحالة اتهامي ترامب إلى مجلس الشيوخ لبدء محاكمته

من المتوقع أن يرسل مجلس النواب الأمريكي رسميا الاتهامين الموجهين للرئيس، دونالد ترامب، في قضية مساءلته، تمهيدا لعزله، إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع من أجل بدء المحاكمة.

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، قد تعهد بتبرئة ترامب الذي ينتمي لحزبه.

وبدلا من الإحالة الفورية للاتهامين اللذين وافق عليهما مجلس النواب يوم 18 ديسمبر إلى مجلس الشيوخ، "احتجزتهما" رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، ما منع ماكونيل من التصويت عليهما بعد محاكمة سريعة وتبرئة ترامب.

واتهم مجلس النواب ترامب بإساءة استعمال السلطة وإعاقة الكونغرس عن التحقيق في تعاملاته مع أوكرانيا.

وقالت بيلوسي يوم الأحد، إن الديمقراطيين في مجلس النواب سيناقشون الثلاثاء خطوتهم التالية والتي يحتمل أن تكون التصويت في اليوم التالي على إرسال الاتهامين إلى مجلس الشيوخ.

المصدر: رويترز