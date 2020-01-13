بريطانيا تعلن مراجعة تأمين سفارتها في إيران وتدعو أوروبا وواشنطن إلى إجراءات مماثلة

صرح وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، يوم الاثنين، بأن بلاده تراجع تأمين سفارتها في طهران بعد أن احتجزت إيران السفير البريطاني لفترة وجيزة.

وقال راب أمام البرلمان: "بالنظر إلى أسلوب معاملة السفير، فإننا نواصل مراجعة الإجراءات الأمنية المتعلقة بالسفارة"، واصفا واقعة إلقاء القبض على السفير بأنها انتهاك سافر للقانون الدولي.

وأضاف: "من الضروري اتخاذ موقف موحد عبر الأطلسي تجاه إيران وأن تصل إلى هذا البلد رسائل متطابقة من بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، أنه تم استدعاء السفير الإيراني في لندن إلى مقر وزارة الخارجية لإبداء الاعتراض على القبض على السفير البريطاني في طهران.

واعتبر المتحدث أن القبض على السفير البريطاني في طهران، انتهاك غير مقبول لاتفاق فيينا ويجب التحقيق في الأمر.

وشدد المتحدث على أن "لندن تسعى للحصول على تطمينات بأن هذا لن يحدث مرة أخرى أبدا".

المصدر: وكالات