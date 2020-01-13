"تويتر" و"فيسبوك" في الصين للدبلوماسيين والمسؤولين فقط

قررت السلطات الرسمية في الصين إلغاء حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية، على مسؤولي الحكومة والدبلوماسيين الصينيين، فيما أبقت عليه بالنسبة للمواطنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، جينغ شوانجغ، في بيان، الاثنين، إن بلاده ألغت الحظر على استخدام المنصات الاجتماعية، من قبيل "فيسبوك" و"تويتر".

ولفت إلى أن إلغاء الحظر يشمل مسؤولي الدولة ودبلوماسييها، وليس المواطنين العاديين.

وأوضح أن "بكين تهدف عبر هذه الخطوة إلى التعريف بالسياسات الصينية، والتواصل مع الناس في الخارج، بشكل جيد".

وأضاف: "نرغب في تعزيز تواصلنا على الساحة الدولية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.. ندير استخدام الإنترنت وفق قوانين ولوائح البلاد".

يذكر أن الصين تحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية، وتعوضها بمنصات محلية من قبل "وي تشات" (weChat)، و"ويبو" (Weibo).

المصدر: وكالات