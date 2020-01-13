أنباء عن مقتل أحد قادة "بوكو حرام" في نيجيريا على يد "قوة المهام المشتركة"

قتل أحد قادة جماعة "بوكو حرام" المتطرفة في نيجيريا جراء عملية خاضتها قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات في هذا البلد، وفق ما أوردت صحيفة Punch النيجيرية.

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وأوضحت الصحيفة أن "خليفة عمر" الذي قتل بغارة جوية نفذت، يوم السبت الماضي، في منطقة بحيرة تشاد، كان أحد أبرز قياديي "بوكو حرام"، كما شغل في هذا التنظيم منصب القاضي الشرعي الأعلى.

ونقلت Punch عن المتحدث باسم قوة المهام المشتركة (MNJTF)، تيموثي أنتيغا، أن المجموعة الجوية، "في إطار العمليات الهجومية المتواصلة ضد الدولة الإسلامية - ولاية غرب إفريقيا (الاسم الآخر لجماعة "بوكو حرام") وغيرها من زارعي العنف وعدم الاستقرار في منطقة بحيرة تشاد، حيدت أمير خليفة عمر، ثالث أكبر قادة الدولة الإسلامية - ولاية غرب إفريقيا".

وأشار أنتيغا إلى أن ثلاثة قادة كبار آخرين تمت تصفيتهم نتيجة عملية منفصلة.

وتضم قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات عسكريين من نيجيريا وبنين والكاميرون وتشاد والنيجر، وتم تشكيلها بهدف مواجهة تمرد جماعة "بوكو حرام" الإسلامية المتطرفة التي تتخذ من نيجيريا معقلا رئيسا لها.

المصدر: Punch