ترامب وميركل يبحثان الأمن في الشرق الأوسط والأزمة الليبية

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في اتصال هاتفي، مسألة الأمن في الشرق الأوسط وليبيا، وفق ما أورد البيت الأبيض.

وفي موجز صحفي، قال المتحدث باسم الإدارة الأمريكية، جود دير، إن زعيمي البلدين بحثا، أمس الاثنين، الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط وليبيا وقضايا أخرى.

وأشارت "رويترز" إلى أن اتصال اليوم سبقته مكالمة بين زعيمي البلدين ناقشا خلالها، الأسبوع الماضي، "الوضع المتوتر فيما يتعلق بإيران والعراق".

والثلاثاء الماضي، أفادت الحكومة الألمانية بأن ميركل وترامب بحثا "الأوضاع المتوترة المحيطة بإيران والعراق".

وشهد التوتر في منطقة الشرق الأوسط تصاعدا جديدا بعد اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية، ليلة 3 يناير.

المصدر: رويترز