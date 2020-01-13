الخطوط التركية تلغي بعض رحلاتها المقررة إلى إيطاليا

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، يوم الاثنين 13 يناير، إلغاء عدد من رحلاتها المقررة يوم الثلاثاء 14 يناير، إلى عدد من المدن الإيطالية بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية في البلاد.

وقالت الشركة في تغريدة على "تويتر" إن الرحلات المقررة الثلاثاء إلى العاصمة روما ومدينتي ميلانو والبندقية، تم إلغاؤها ذهابا وإيابا.

وذكرت الشركة أن الرحلات التي ألغيت هي: "TK1865-TK1866 İstanbul-Roma-İstanbul"، و"TK1871-TK1872 İstanbul-Venedik-İstanbul"، و"TK1895-TK1896 İstanbul-Milano-İstanbul".

14 Ocak 2020 tarihinde İtalya hava trafik kontrolörleri grevi sebebiyle, aşağıda detayları verilen seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

TK1865-TK1866 İstanbul-Roma-İstanbul

TK1871-TK1872 İstanbul-Venedik-İstanbul

TK1895-TK1896 İstanbul-Milano-İstanbul — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 13 января 2020 г.

المصدر: الأناضول