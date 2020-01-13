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الخطوط التركية تلغي بعض رحلاتها المقررة إلى إيطاليا

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الخطوط التركية تلغي بعض رحلاتها المقررة إلى إيطاليا
Reuters / Fabrice COFFRINI
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، أرشيف
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أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، يوم الاثنين 13 يناير، إلغاء عدد من رحلاتها المقررة يوم الثلاثاء 14 يناير، إلى عدد من المدن الإيطالية بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية في البلاد.

وقالت الشركة في تغريدة على "تويتر" إن الرحلات المقررة الثلاثاء إلى العاصمة روما ومدينتي ميلانو والبندقية، تم إلغاؤها ذهابا وإيابا.

وذكرت الشركة أن الرحلات التي ألغيت هي: "TK1865-TK1866 İstanbul-Roma-İstanbul"، و"TK1871-TK1872 İstanbul-Venedik-İstanbul"، و"TK1895-TK1896 İstanbul-Milano-İstanbul".

المصدر: الأناضول

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