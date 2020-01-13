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أردوغان يعلن أنه سيحضر قمة برلين بشأن ليبيا في 19 يناير مع بوتين وكونتي

أردوغان يعلن أنه سيحضر قمة برلين بشأن ليبيا في 19 يناير مع بوتين وكونتي

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، أنه سيحضر قمة برلين بشأن ليبيا في 19 يناير الجاري، إلى جانب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي.

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وقال أردوغان إن تركيا تعمل على أن يكون وقف إطلاق النار في ليبيا دائما.

وقال إردوغان إنه تناول مع رئيس الوزراء الإيطالي الملف الليبي، متمنيا أن يستمر وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف أنه جرى البحث أيضا في الملف السوري، ووقف إطلاق النار في إدلب السورية.

بدوره، قال كونتي إننا "متفقون مع تركيا على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا، وأهدافنا مشتركة، ونريد وقف إطلاق دائم وليس مؤقت".

يتبع..

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