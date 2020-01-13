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بوتين ومودي يبحثان الوضع في الخليج والأزمة الليبية

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بوتين ومودي يبحثان الوضع في الخليج والأزمة الليبية
Sputnik Grigoriy Sysoev
فلاديمير بوتين وناريندرا مودي
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بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في اتصال هاتفي، الوضع في الخليج والأزمة الليبية، حسبما أورد المكتب الإعلامي للكرملين، اليوم الاثنين.

وقال المكتب، في بيان، إن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، التي بادر إليها الجانب الهندي، تناولت "عددا من القضايا الدولية الملحة، بما فيها الأوضاع في منطقة الخليج الفارسي وليبيا".

وأضاف البيان أن بوتين ومودي أعربا، أثناء مناقشتهما العلاقات بين البلدين، عن إصرارهما على تطوير "الشراكة الاستراتيجية الروسية الهندية".

المصدر: نوفوستي

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