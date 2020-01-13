اندماج حزبين يساريين في إسرائيل لمواجهة نتنياهو

أعلن حزبان يساريان في إسرائيل، الاثنين، أنهما سيندمجان في تحالف قبل الانتخابات العامة التي ستجري في مارس المقبل، وذلك لمواجهة حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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وسينضم "حزب العمل"، الذي هيمن على الحياة السياسية في إسرائيل لعشرات السنين، إلى حزب "ميريتس" بعد انخفاض عدد مقاعد الحزبين معا إلى 11 من 29 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، عقب انتخابات غير حاسمة جرت مرتين في العام الماضي.

وكان عدد كبير من ناخبي الحزبين قد تحول إلى حزب "أزرق أبيض"، الذي يمثل تيار الوسط بقيادة، بيني غانتس، والذي فشل مع نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات السابقة في ابريل وسبتمبر، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى ثالث انتخابات على التوالي في أقل من عام، للمرة الأولى.

ومن المتوقع أن يرأس عمير بيريتس رئيس حزب العمل ووزير الدفاع السابق التحالف اليساري الجديد، وقد وصف الاندماج بأنه "شراكة التغيير والأمل".

ويأتي ذلك، وسط خلاف في الكنيست حول طلب الحصانة المقدم من نتنياهو الذي وجه الادعاء له اتهامات في ثلاث قضايا جنائية.

وكانت استطلاعات للرأي، نشرت يوم الجمعة الماضي، أظهرت عجز جميع المعسكرات السياسية في إسرائيل عن تشكيل ائتلاف حكومي في حال إجراء انتخابات جديدة.



المصدر: رويترز