أردوغان يشارك في قمة بشأن ليبيا تعقد في برلين يوم 19 يناير

أعلنت ألمانيا، اليوم الاثنين، أنها تعتزم عقد قمة بشأن ليبيا في برلين يوم 19 يناير بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

إقرأ المزيد

ونقلت "رويترز" عن مشاركين في المفاوضات التحضيرية اليوم الاثنين، قولهما، إن ألمانيا تعتزم عقد قمة بشأن ليبيا يوم 19 يناير.

وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس التركي سيصل إلى برلين في زيارة تستغرق يوما واحدا في 19 يناير، لكنها لم تعط مزيدا من التفاصيل.

يأتي ذلك، بعدما أعربت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، السبت الماضي من روسيا، عن أملها في نجاح المبادرة التي طرحها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، لتسوية الأزمة الليبية.

وقالت المستشارة الألمانية إن محادثات السلام الليبية ستعقد في برلين، حيث ناشدت تركيا وروسيا والفصائل المتحاربة في ليبيا، بالالتزام بوقف لإطلاق النار، مشيرة إلى أن الهدف هو إعطاء ليبيا الفرصة لتصبح دولة آمنة ذات سيادة.

المصدر: رويترز