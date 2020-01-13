بكين: تعاوننا الاقتصادي مع إيران يحترم القانون الدولي ولا ينتهك مصالح الآخرين

أعلنت بكين، اليوم الاثنين، أن التعاون الاقتصادي بين الصين وإيران يتم وفقا لمعايير القانون الدولي، ولا ينتهك مصالح البلدان الأخرى.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الصينية، غين شوانغ: "على مدى زمن طويل تتعاون الصين وإيران لتحقيق منفعة متبادلة في جميع المجالات، في إطار القانون الدولي"، مؤكدا أن التعاون بين البلدين "قانونيا ولا ينتهك مصالح الدول الأخرى".

كما دعا المتحدث الولايات المتحدة إلى "الكف الفوري عن تصرفاتها الخاطئة"، والمتمثلة في فرض عقوبات على المؤسسات الصينية.

وشدد شوانغ على أن موقف الصين المبدئي في هذا الشأن، واضح ولا لبس فيه، إذ أنها "تعارض باستمرار العقوبات أحادية الجانب، وترى أن استخدام العقوبات لا يساعد بأي شكل من الأشكال من حل المشاكل".

المصدر: نوفوستي