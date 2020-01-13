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إيران تعدل قانون مواجهة أمريكا بعد اغتيال سليماني

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إيران تعدل قانون مواجهة أمريكا بعد اغتيال سليماني
Reuters
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني الأجهزة المعنية في إيران، بقرار تعديل قانون مواجهة القرار الأمريكي الذي اعتبر الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

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وصوت البرلمان الإيراني مؤخرا على وضع البنتاغون وكل من لعب دورا في اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، على لائحة الإرهاب، كما صوت البرلمان على تعديل قانون إجراءات الرد على جرائم الولايات المتحدة، الذي سبق أن صوت عليه بعد وضع واشنطن الحرس الثوري على قائمة الإرهاب قبل أشهر.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدرج في أبريل الماضي، الحرس الثوري الإيراني على لائحته للمنظمات الإرهابية، في سابقة هي الأولى من نوعها في إدراج كيان حكومي أجنبي على لائحة الإرهاب.

المصدر: فارس

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