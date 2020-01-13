سيئول تبحث مع واشنطن إرسال قواتها إلى مضيق هرمز

تبحث وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانغ كيونغ-هوا مع نظيرها الأمريكي، مايك بومبيو، التوتر في منطقة الخليج وإمكانية إرسال سيئول قوات إلى مضيق هرمز للمشاركة في حماية الملاحة البحرية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن وزيرة الخارجية ستزور واشنطن اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع نظيرها الأمريكي.

وتطالب الولايات المتحدة حلفاءها بالانضمام إلى التحالف العسكري الذي تقوده لحماية المياه الاستراتيجية، في ظل تصاعد التوترات مع إيران، وتلقت كوريا الجنوبية كذلك عدة طلبات من الولايات المتحدة "بشكل مباشر وغير مباشر" للمشاركة.

وكانت كوريا الجنوبية قد نظرت بشكل إيجابي في إرسال قواتها إلى مضيق هرمز فى العام الماضي، غير أنها تتخذ موقفا حذرا نتيجة التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

وتدرس سيئول توسيع نطاق العملية العسكرية لوحدة تشونغ هيه الكورية الجنوبية في خليج عدن لحماية السفن الكورية الجنوبية التي تمر بمضيق هرمز، بدلا من مشاركتها في التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية "آي إم إس سي" الذي تقوده واشنطن.

ويأتي اجتماع وزيري الخارجية الكوري الجنوبي والأمريكي اليوم بعد 9 أشهر من آخر اجتماع بينهما جرى في واشنطن.

المصدر: يونهاب