ترامب يغرد بالفارسية: لا يهمني إذا قبلت طهران التفاوض معنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يهمه إذا ما قبلت طهران التفاوض مع واشنطن، بعد تصريح مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، أنه لا خيار أمام طهران سوى قبول التفاوض.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها باللغتين الانكليزية والفارسية على حسابه في "تويتر"، "اعتبر مستشار الأمن القومي اليوم أن العقوبات والاحتجاجات في إيران خنقتهم وستجبرهم على التفاوض. في الواقع لا يهمني إن تفاوضوا .. الأمر عائد لهم تماما ... لكن (المهم) لا أسلحة نووية، ولا تقتلوا المحتجين".

مشاور امنیت ملی امروز عنوان کرد كه تحریم ها و اعتراضات، ایران را«به شدت تحت فشار»قرار داده است و آنها را مجبور به مذاكره می كند.در واقع، اصلا برایم اهمیتی نداردکه آیا آنها مذاکره می کنند یا نه.این کاملاً به عهده ی خودشان است، اما سلاح هسته ای نداشته باشیدو«معترضان خود را نکشید.» https://t.co/DBGGs8QFcJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 января 2020 г.

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وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي قد صرح أمس لمحطة "فوكس نيوز" بأن "حملة الضغط الأقصى" على إيران التي تمارسها إدارة ترامب ناجحة، وأن "إيران تختنق ولن يكون أمامها خيار سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

المصدر: وكالات