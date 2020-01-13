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ترامب يغرد بالفارسية: لا يهمني إذا قبلت طهران التفاوض معنا

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ترامب يغرد بالفارسية: لا يهمني إذا قبلت طهران التفاوض معنا
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يهمه إذا ما قبلت طهران التفاوض مع واشنطن، بعد تصريح مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، أنه لا خيار أمام طهران سوى قبول التفاوض.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها باللغتين الانكليزية والفارسية على حسابه في "تويتر"، "اعتبر  مستشار الأمن القومي اليوم أن العقوبات والاحتجاجات في إيران خنقتهم وستجبرهم على التفاوض. في الواقع لا يهمني إن تفاوضوا .. الأمر عائد لهم تماما ... لكن (المهم) لا أسلحة نووية، ولا تقتلوا المحتجين".

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وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي قد صرح أمس لمحطة "فوكس نيوز" بأن "حملة الضغط الأقصى" على إيران التي تمارسها إدارة ترامب ناجحة، وأن "إيران تختنق ولن يكون أمامها خيار سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

المصدر: وكالات

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