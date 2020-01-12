رئيس الوزراء السويدي: نقدر تحمل طهران مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية

قالت الرئاسة الإيرانية في بيان، يوم الأحد 12 يناير 2020، إن رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفن، صرح بأن بلاده تقدر تحمل طهران مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأوضحت أن رئيس الوزراء السويدي دعا لإجراء تحقيق شفاف في إسقاط الطائرة الأوكرانية، مبينا أن السويد مستعدة للمشاركة في التحقيق.

وأضافت الرئاسة الإيرانية أن ستيفان لوفن أكد أن بلاده والدول الأوروبية تعارض زيادة حدة التوتر في الشرق الأوسط، وترحب بتعزيز التعاون مع إيران في سبيل إحلال الأمن والاستقرار.

وتابعت بالقول إن رئيس الوزراء السويدي شدد على أن "التصعيد في المنطقة بلغ مرحلة غير مسبوقة"، مشيرة إلى أنه دعا الجميع إلى ضبط النفس واحترام سيادة ووحدة الدول.

وأفاد البيان بأن الرئيس، حسن روحاني، قدم التعازي لرئيس الوزراء السويدي في الضحايا السويديين للطائرة الأوكرانية المنكوبة، وأكد استمرار التحقيقات حتى التوصل إلى النتائج النهائية التي سيتم الإعلان عنها بشفافية للرأي العام.

واعترفت طهران، يوم السبت 11 يناير، بأنها أسقطت الطائرة "عن غير عمد" ونتيجة لـ "خطأ بشري" بعد أن حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة، وقد قتل جراء هذه الكارثة جميع من كانوا على متن الطائرة والبالغ عددهم 176 شخصا.

المصدر: RT + وكالات