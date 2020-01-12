فيضانات قوية تضرب قاعدة عسكرية إسرائيلية

كشف الجيش الإسرائيلي عن تعرض عدد من مقاتلاته لأضرار ملموسة بسبب فيضانات قوية طالت مؤخرا قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد: "بسبب ظروف جوية قاسية، فاضت الجداول الواقعة بالقرب من القاعدة وأغرقت عدة نقاط محورية، مما أدى إلى تضرر عدد من المقاتلات".

وأضاف المتحدث أنه ستتم صيانة هذه المقاتلات وإعادتها إلى الخدمة خلال أيام قريبة، مفيدا بأن يومي السبت والأحد، شهدا تنفيذ عمليات لشفط المياه من القاعدة، فيما شدد على عدم وقوع إصابات بالحادث.

وتشير صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أنه وبالرغم من أن خروج عدة مقاتلات من الخدمة بسبب الفيضانات ليس من شأنه أن يؤثر كثيرا على قدرات سلاح الجو الإسرائيلي، إلا أن الأضرار جراء الحادث تقدر بملايين الشواقل.

وأكدت الصحيفة أن هذا الخبر سمح الجيش بنشره فقط، يوم الأحد، حيث وضعه سابقا في خانة السرية لعدة أيام. ودفع ذلك قيادة الجيش الإسرائيلي إلى إجراء تحقيق في الحادث للكشف عما إذا كان من الممكن التعامل مع الفيضانات بطريقة أخرى لمنع وقوع مثل هذه الأضرار، وتحديد سبل تفادي تكرار ذلك مستقبلا.

المصدر: يسرائيل هيوم