وسط التصعيد الأمريكي الإيراني.. بوتين وماكرون يدعوان لضبط النفس وحفظ الاتفاق النووي

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على خلفية التوتر الأمريكي الإيراني الحاد، إلى ضبط النفس، مؤكدين ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووية.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين والأسد أجريا، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا "واصلا خلاله بحث القضايا الدولية الملحة".

وذكر الكرملين أن الرئيسين الروسي والفرنسي "أشارا، على خلفية الوضع المتوتر حول إيران، إلى ضرورة إبداء كل الأطراف ضبط النفس".

كما أكد بوتين وماكرون أهمية "مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة" الخاصة بالاتفاق حول الملف النووي الإيراني.

ونفذت الولايات المتحدة، يوم 3 يناير الجاري، بأمر من ترامب، عملية عسكرية جوية قرب مطار بغداد أسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب قائد "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، ومرافقيهما.

وأدت هذه العملية إلى تصعيد خطير للتوتر بين البلدين، حيث نفذ الحرس الثوري الإيراني، ليلة 8 يناير، انتقاما من قتل سليماني، هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في محافظة الأنبار وحرير في أربيل بالعراق.

كما أعلنت إيران، ردا على اغتيال سليماني، وقف الالتزام بالاتفاق حول برنامجها النووي والذي انسحبت منه الولايات المتحدة يوم 8 مايو 2018، بينما تدعو باقي أطرافه، روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى ضرورة الحفاظ على الصفقة.

المصدر: RT