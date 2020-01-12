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قائد الحرس الثوري الإيراني: سنتحدث خلال الأيام المقبلة عن انتصار كبير على الولايات المتحدة

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قائد الحرس الثوري الإيراني: سنتحدث خلال الأيام المقبلة عن انتصار كبير على الولايات المتحدة
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ذكر قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن إيران ستعلن خلال الأيام المقبلة عن "انتصار كبير" على الولايات المتحدة.

وقال سلامي، في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، خلال جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني: "خلال الأيام المقبلة سنتحدث عن انتصار الكبير على الولايات المتحدة".

وأضاف سلامي: "تحطم الطائرة الأوكرانية لم يسمح لنا حتى الآن بأن نكشف الأبعاد الكاملة للانتصار الذي حققناه بقصف القاعدتين الأميركيتين في العراق".

المصدر: وكالات

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