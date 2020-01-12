وزير الدفاع الأمريكي: ترامب ما زال مستعدا للتفاوض مع إيران حول اتفاق نووي جديد دون شروط مسبقة

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن عرض إدارة ترامب الخاص بالتفاوض حول اتفاق نووي جديد مع إيران دون أي شرط مسبق ما زال قائما.

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وأضاف إسبر في حديثه مع قناة CBS، اليوم الأحد، أن واشنطن لا تتوقع المزيد من العمليات العسكرية الإيرانية انتقاما لمقتل قائد "فيلق القدس" السابق، قاسم سليماني، مضيفا أن الحكومة الإيرانية قد تكون "مهددة من الداخل"، إثر اعترافها بإسقاط طائرة مدنية أوكرانية.

وتابع قائلا: "يمكنكم رؤية الشعب الإيراني وهو يقف معبرا عن تمسكه بحقوقه وطموحاته بالحصول على حكومة أفضل ونظام مغاير".

ولفت إسبر إلى أن "فيلق القدس" الإيراني ما زال يشكل تهديدا في الشرق الأوسط، لكن هجومات الفيلق التي خطط لها اللواء قاسم سليماني "قد جرى تعطيلها".

المصدر: وكالات