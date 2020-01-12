السفارة الفرنسية في طهران تطالب رعاياها بعدم المشاركة في أي احتجاجات في إيران

دعت السفارة الفرنسية بطهران، في بيان يوم الأحد، رعاياها إلى عدم المشاركة في أي احتجاجات في العاصمة وباقي مدن الإيرانية.

ونددت السفارة في بيانها باعتقال السلطات الإيرانية السفير البريطاني، حيث أعربت عن تضامنها الكامل مع المملكة المتحدة.

ودعت السلطات الإيرانية إلى الامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

Après l’arrestation hier en #Iran de l’ambassadeur britannique, la France🇫🇷 exprime sa pleine solidarité avec le Royaume-Uni🇬🇧. Nous attendons des autorités iraniennes qu’elles respectent toutes leurs obligations prévues par le droit international.



👇 https://t.co/DxSgnoHSll — France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) 12 января 2020 г.

وسبق أن احتجزت السلطات الإيرانية السفير البريطاني، مساء السبت، لعدة ساعات، لمشاركته في "تحركات مشبوهة" أمام جامعة أمير كبير، أثناء وجوده وسط حشد من المتظاهرين المحتجين على إسقاط إيران بالخطأ طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737-800" قرب طهران، فجر 8 يناير، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

يذكر أن الخارجية الإيرانية استدعت، اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى إيران، روب ماكير، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المناهضة لحكومة البلاد، أمس السبت.

وانتقدت الحكومة البريطانية بشدة احتجاز السلطات الإيرانية سفيرها لدى طهران، مشددة على أن هذه الخطوة جاءت "دون أي أرضية أو مبررات".

جدير بالذكر أن مئات المتظاهرين خرجوا، مساء السبت، إلى شوارع العاصمة الإيرانية طهران، رافعين شعارات ضد سلطات البلاد بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية، التي أسفر تحطمها عن مقتل 176 شخصا، بصاروخ إيراني مضاد للجو نتيجة لـ "خطأ بشري".

المصدر: RT + وكالات