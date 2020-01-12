إعلام إيراني: قوات "الباسيج" تنظم مظاهرة خارج السفارة البريطانية بطهران للمطالبة بإغلاقها

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن قوات "الباسيج" نظمت مظاهرة خارج السفارة البريطانية بطهران للمطالبة بإغلاقها، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

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وأضافت الوكالة أن مظاهرة قوات "الباسيج"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تأتي بعد احتجاز قصير للسفير البريطاني لدى إيران أثناء احتجاجات أعقبت اعتراف طهران بمسؤوليتها عن إسقاط طائرة أوكرانية بالخطأ.

يذكر أن الخارجية الإيرانية استدعت، اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى إيران، روب ماكير، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المناهضة لحكومة البلاد، أمس السبت.

وانتقدت الحكومة البريطانية بشدة احتجاز السلطات الإيرانية سفيرها لدى طهران، مشددة على أن هذه الخطوة جاءت "دون أي أرضية أو مبررات".

المصدر: وكالات