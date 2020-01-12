تظاهرات أمام السفارة البريطانية في طهران ومطالب بطرد السفير

تجمع عدد من المتظاهرين أمام السفارة البريطانية في طهران، وسط تعزيزات أمنية مشددة، مطالبين بطرد السفير البريطاني من طهران.

وطالب المتظاهرون بطرد السفير البريطاني واتهموه بدعم "مثيري الشغب" في طهران، كما رددوا شعار الموت لبريطانيا ورفعوا صور لـ"قاسم سليماني".

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وذكرت وكالة "فارس" للأنباء عن مصادر مطلعة، أنه سيتم استدعاء السفير البريطاني إلى الخارجية الإيرانية خلال الساعات المقبلة للاحتجاج على حضوره في احتجاجات ضد السلطات أمس في طهران.

هذا وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أمس السبت، أن سلطات البلاد احتجزت السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، لعدة ساعات "لتنظيمه تحركات مشبوهة في جامعة أمير كبير"، مشيرة إلى إطلاق سراحه لاحقا، الأمر الذي نفاه السفير مؤكدا عدم مشاركته في أي احتجاجات أو تحريضه عليها.

من جهتها انتقدت الحكومة البريطانية بشدة احتجاز سفيرها لدى طهران، مشددة على أن هذه الخطوة جاءت "دون أي أرضية ومبررات" وتعتبر مخالفة فضيعة لمعاهدة فيينا الخاصة بالعمل الدبلوماسي.

المصدر: وكالات