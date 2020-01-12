نائب سوري ينتقد وزير المالية

قال نائب في مجلس الشعب السوري إنه لا يحق لوزير المالية القول إنه لم يفرض ضرائب جديدة خلال سنوات الحرب في سوريا، في ضوء الرسوم الكثيرة التي ضاعفتها الوزارة في تلك السنوات.

وأوضح النائب، محمد خير العكام، المتخصص في الإدارة المالية والمطلع على واقع الضرائب في سوريا، أنه" لا يحق لوزير المالية أن يقول إنه لم يفرض ضرائب جديدة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سوريا، في ضوء الرسوم الكثيرة التي رفعتها وزارة المالية وضاعفت بعضها عشرات المرات خلال سنوات الحرب، وأن بعض هذه الرسوم تأخذ شكل الضرائب، كالرسم على الإنفاق الاستهلاكي، الذي فرض بقانون خلال العام 2015.

وبين العكام أن إجمالي الرسوم تشكل أكثر من 68% من إجمالي الضرائب والرسوم، والبقية ضرائب، لذا فإن ما تم رفعه خلال الفترة السابقة هي الرسوم، وبقانون، وهذا ما أدى إلى حدوث خلل في التوزيع بين الضرائب والرسوم، بما لا يحقق العدالة أبدا، لأن الرسوم لا تميز أبدا بين منتفع وآخر.

المصدر: الوطن