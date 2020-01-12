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الولايات المتحدة تؤكد أنها ستستمر في عزل إيران حتى "تتصرف كدولة طبيعية"

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الولايات المتحدة تؤكد أنها ستستمر في عزل إيران حتى
Reuters
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أكدت واشنطن أن الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران هي الاستمرار في عزلها دبلوماسيا واقتصاديا، حتى "تتصرف كدولة طبيعية".

وقال المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، إن الاستراتيجية الأمريكية بعد القضاء على الجنرال قاسم سليماني والهجمات الانتقامية الإيرانية اللاحقة على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، هي مزيد من العزلة الدبلوماسية والاقتصادية لإيران.

وردا على الهجوم الإيراني، فرضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، عقوبات على 17 شركة تعدين ومعادن إيرانية، وكذلك على السفن الأجنبية التي تشارك في نقل المنتجات الإيرانية، وعلى 8 مسؤولين إيرانيين كبار.

المصدر: نوفوستي

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