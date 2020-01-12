إنقاذ أمريكي بعد بقاءه 23 يوما في البرد القارس بمنطقة نائية (فيديو)

أنقذت شرطة ولاية ألاسكا الأمريكية رجلا فقد منزله إثر حريق واضطر للعيش في البرد القارص لمدة 23 يوما في منطقة نائية.

واستجابت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة، يوم الخميس 9 يناير الجاري، لطلب التحقق من حالة الأمريكي، تايسون ستيل، الذي كان يعيش في منطقة نائية ولم يعرف أحد عنه شيئا لعدة أسابيع.

وتم تحديد موقع ستيل وهو يلوح بذراعيه عند اقتراب طائرة الإنقاذ من مكانه، بعد أن رسم إشارة استغاثة SOS في الثلج.

وكان منزله الخشبي الصغير قد احترق بالكامل في منتصف ديسمبر، وأسفر الحريق عن مقتل كلبه. وظل تايسون عالقا في درجات حرارة تحت الصفر بدون مأوى ولا أي وسيلة تواصل، لمدة 23 يوما.

المصدر: وكالات