عواصف أمريكا.. مقتل 10 أشخاص وإلغاء رحلات جوية وانقطاع الكهرباء

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم وتم إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية وانقطعت الكهرباء في 5 ولايات أمريكية بعد أن أدت عاصفة شتوية عاتية إلى تساقط ثلوج وأمطار من تكساس إلى ميشيغان.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن عواصف اجتاحت مناطق ابتداء من تكساس، عبر الجنوب الشرقي والبحيرات الكبرى، وحتى ولاية مين، مما أدى إلى هبوب رياح بقوة الأعاصير وتساقط ثلوج تراوح سمكها ما بين 5 سنتيمترات و13 سنتيمترا، ليل الجمعة وفي ساعة مبكرة من صباح السبت.

ومن المتوقع تساقط مزيد من الثلوج اليوم الأحد في مناطق بولايات إيلينوي وميشيغان وشمال نيويورك ونيو انغلاند.

Gut wrenching destruction out of #PickensCounty#Alabama after a #tornado tore through this afternoon near the city of Carrollton. This is why storm shelters are the best option. A mobile home stood NO chance in that path. Site built homes obliterated. #ALwx#LSMwxpic.twitter.com/TnxwdiwIiA — Brett Adair (@AlaStormTracker) January 11, 2020

وقال مكتب قائد الأمن في مقاطعة بوسير في شمال غربي ولاية لويزيانا إن شخصين لقيا حتفهما عندما دمرت العاصفة منزلا متنقلا. وذكرت وسائل الإعلام المحلية إن شخصا ثالثا لقي حتفه بعد سقوط شجرة على منزله في الولاية.

وأفادت محطة "إن.بي.سي" بأن شخصا رابعا لقي حتفه يوم الجمعة في العواصف عندما انزلقت سيارة من طريق لتسقط في جدول مائي في دالاس.

وكان رجل إطفاء وشرطي قد لقيا حتفهما في لوبوك بولاية تكساس يوم السبت بعد انزلاق سيارة على طريق سريع بسبب الثلوج، أثناء التحقيق في حادث مروري، حسبما قال مسؤولو الإطفاء في لوبوك.

وذكرت محطة "سي.إن.إن" أن 3 حالات وفاة أخرى لها صلة بالعاصفة حدثت في مقاطعة بيكنز بغرب ألاباما، ولكن لم تتوفر تفاصيل أخرى.

وأفادت صحيفة "هيوستون كرونكيل" بأن شخصا عاشرا لقي حتفه في جنوب أوكلاهوما، صباح السبت، بعد أن جرفت المياه رجلا عمره 58 عاما أثناء توقف شاحنته في مياه عميقة على طريق غمرته المياه.

NEW video: QLCS mesovortex with #tornado warning ramps up in Forest, MS earlier today. This long-track supercell would go on to produce a strong to violent tornado in Pickens Co, AL. Drone footage is squall line near GA border. Sadly 3 people lost their lives #mswx#alwxpic.twitter.com/KdQuxrJwVH — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) January 11, 2020

المصدر: رويترز