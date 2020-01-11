تركيا.. انتشال جثث 11 مهاجرا بينهم 8 أطفال غرق قاربهم في بحر إيجة

انتشلت السلطات التركية، مساء السبت، جثامين 11 مهاجرا، بينهم 8 أطفال، غرق قاربهم قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد، حسبما أفادت وكالة "الأناضول".

إقرأ المزيد

وذكرت مصادر أمنية للوكالة أن قاربا مطاطيا كان يحمل على متنه 19 مهاجرا غير نظامي غرق قبالة سواحل قضاء "تشيشمي" بالولاية. وأضافت المصادر أن فرق خفر السواحل بالمنطقة انتقلت على وجه السرعة إلى مكان الحادث، بعد تلقيها إشعارا بذلك. وأكدت المصادر إنقاذ 8 من المنكوبين، دون أن تذكر أي معلومات حول جنسيات المهاجرين.

وشهد العام 2015 زيادة حادة في تدفق مهاجرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب تصاعد الأزمات والنزاعات المسلحة في عدد من دول المنطقة، وفي مقدمتها النزاع في سوريا.

المصدر: الأناضول + تاس