مكتب فرنسي: معالجة بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة التي أسقطها صاروخ إيراني ستتم في أوكرانيا

أعلن المكتب الفرنسي للتحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني أن معالجة بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي تم إسقاطها بصاروخ إيراني، الأربعاء الماضي، ستجري في أوكرانيا.

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وأكد المكتب، في بيان نشره عبر حسابه في "تويتر"، مشاركته في الأعمال التقنية الخاصة بدراسة محتويات مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت القمرة التابعين للطائرة المنكوبة، والتي سيتم إنجازها على أراضي أوكرانيا. وأشار البيان إلى أن منظمة الطيران المدني الإيرانية هي المسؤولة عن تقديم معلومات حول مواعيد التحقيقات الجارية وسيرها.

وأعلنت إيران، في وقت سابق من السبت، أن طائرة "بوينغ" الأوكرانية التي تحطمت فجر 8 يناير قرب طهران، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا، أسقطت بصاروخ إيراني. وأوضحت طهران أن إسقاط الطائرة تم نتيجة لـ "خطأ بشري"، مشيرة إلى أن الصاروخ أطلقته منظومة للدفاع الجوي كانت في حالة استنفار بعد الضربات الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري الإيراني، قبل بضعة ساعات من الحادث، على أهداف عسكرية أمريكية في العراق.

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وتحملت قيادة القوات الجوية في الحرس الثوري كامل المسؤولية عن الكارثة، بينما وصفها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأنها "خطأ لا يغتفر".

والسبت أيضا، قال مدير دائرة الحوادث الجوية في هيئة الطيران المدني الإيرانية، إنه تعذر للجانب الإيراني معالجة بيانات الصندوقين الأسودين اللذين عثر عليهما بين حطام الطائرة، وسوف يتم إرسالهما إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي