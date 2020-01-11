الرئيس الإيراني ورئيس وزراء كندا يبحثان هاتفيا إسقاط الطائرة الأوكرانية

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أثناء مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، إن بلاده ترحب بأي تعاون دولي وفق القانون الدولي لإيضاح ملابسات إسقاط الطائرة الأوكرانية.

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وأكد روحاني أنه أمر بمتابعة القضايا الفنية والقانونية بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية، "ومستعدون لمتابعة القضية على مستوى وزيري خارجية البلدين".

وأضاف أن بلاده ستقدم جميع التسهيلات القنصلية في سبيل تسهيل هذا التعاون الدولي، لافتا إلى أن بلاده أجرت "تحقيقات مفيدة" لأجل معرفة أسباب الحادثة، "ونجري المزيد من التحقيق بسرعة ودقة إلى أن نتوصل الى النتيجة النهائية".

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة "إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط عبر عودة جميع الأطراف إلى القانون".

من جهته، أكد ترودو أن بلاده تدعو إلى التعاون وبذل الجهود لأجل إيضاح ملابسات الحادثة بالكامل، مضيفا أن "كندا مستعدة للتعاون مع إيران في إجراء تحقيق يهدف إلى معرفة ملابسات حادثة الطائرة الأوكرانية".

المصدر: RT