مراسلنا: الشرطة الإيرانية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين أمام جامعة أمير كبير وسط طهران

أفاد مراسلنا في طهران بأن الشرطة الإيرانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين أمام جامعة أمير كبير وسط العاصمة.

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ورفع المحتجون شعارات ضد السلطات الإيرانية، بعد اعترافها بأن الطائرة الأوكرانية، التي أسفر تحطمها قرب طهران، الأربعاء الماضي، عن مقتل 176 شخصا، أسقطت بصاروخ إيراني مضاد للجو نتيجة لـ "خطأ بشري".

ونادى المحتجون الذين تظاهروا أمام كل من جامعة طهران وجامعة صنعة شريف، وجامعة أمير كبير، باستقالة الموظفين المسؤولين عن الكارثة التي كان جل ضحاياها من الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في أوكرانيا، مرددين شعارات مناهضة للحرس الثوري الإيراني (الذي أعلن، سابقا اليوم، مسؤوليته الكاملة عن إسقاط الطائرة)، والمرشد الأعلى، علي خامنئي.

وردد المتظاهرون شعارات منها: "نعم لإقالة المسؤولين غير الأكفاء"، و"اخجل من نفسك أيها الحرس الثوري ودع البلاد وشأنها"، "الحرس الثوري يرتكب الجريمة والمرشد يدعمه"، "أنت عار على شعبنا أيها الحرس الثوري عديم الكفاءة"، إضافة إلى شعارات تهاجم المرشد الإيراني، ومنها: "لم نقدم الضحايا لنتصالح ونعبد المرشد القاتل"، و"استقل يا عديم الشرف"، "خامنئي قاتل وحكمه باطل"، و"الموت للكاذبين".

المصدر: RT