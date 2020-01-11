محبط هجوم جسر لندن: سياسات ترامب تغذي الإرهاب وقد تجلب اعتداءات جديدة

حذر بريطاني تصدى لمنفذ الهجوم في جسر لندن من أن السياسات التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى مزيد من الاعتداءات المتطرفة.

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وجاء هذا التحذير على لسان دارين فروست (38 عاما)، الموظف المدني في إدارة السجون والمراقبة الملكية التابعة لوزارة العدل البريطانية، والذي اكتسب شهرة واسعة بعد تداول فيديو يظهره، رفقة عدة أشخاص آخرين، يتصدى لمنفذ هجوم جسر لندن، عثمان خان، في 29 نوفمبر الماضي.

وأعرب فروست لصحيفة "غارديان"، في أول مقابلة إعلامية أجريت معه منذ الهجوم، عن قناعته بأن سياسات ترامب "تغذي الإرهاب"، مشيرا إلى أن قرار البيت الأبيض اغتيال الجنرال الإيراني البارز، قاسم سليماني، قد يكلف أشخاصا آخرين حياتهم.

ولفت فروست إلى أنه لا يجادل بشأن حق الولايات المتحدة في اعتبار سليماني، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، "لاعبا سيئا"، غير أن قرار اغتياله خارج حالة حرب "كان خاطئا وسيجلب عواقب".

وتابع قائلا: "جيل جديد من الإرهابيين سينشأ كنتيجة مباشرة لهذه التصرفات، وعلينا إدانتها الآن".

وذكر فروست أن هجوم جسر لندن الذي أودى بأرواح ثلاثة أشخاص، بينهم المهاجم، جعله "يتحدى الكراهية وعدم التسامح"، مضيفا: "مثل هذه الممارسات، حيث يتصرف أشخاص في الحكم كقضاة ومحلفين ومنفذين للعقوبة خارج الحدود والولايات القضائية، تغذي الإرهاب. ومن هو ترامب ليحظى بتأثير من هذا الحجم على حياتنا؟".

المصدر: غارديان