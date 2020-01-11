إدارة ترامب: تصرفات إيران المتهورة أدت لعواقب مدمرة وعليها التخلي عن طموحاتها الطائشة

اعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "تصرفات إيران المتهورة" تمثل سبب إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران، مشددة على ضرورة تخلي إيران عن طموحاتها.

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وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض في حديث لعدد من وسائل الإعلام، دون الكشف عن هويته: "ما حدث مأساة مرعبة. في نهاية المطاف إيران ارتكبت خطأ هائلا. من جديد أدت التصرفات الإيرانية المتهورة إلى تداعيات مدمرة".

وأضاف المتحدث باسم الإدارة الأمريكية: "من بالغ الأهمية الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن تتخلى إيران عن طموحاتها الطائشة وأن تبدأ التصرف كدولة طبيعية".

وأعلنت إيران، في وقت سابق من السبت، أن طائرة "بوينغ" الأوكرانية التي تحطمت فجر 8 يناير قرب طهران في كارثة أودت بحياة 176 شخصا، أسقطت عن طريق الخطأ بصاروخ أطلقته منظومة إيرانية للدفاع الجوي كانت في حالة استنفار بعد الضربات الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري الإيراني، قبل بضعة ساعات من الحادث، على أهداف عسكرية أمريكية في العراق.

وتحملت قيادة القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني كامل المسؤولية عن الكارثة، بينما وصفها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأنها "خطأ لا يغتفر".

المصدر: وكالات