جونسون: الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية خطوة أولى مهمة من إيران ويجب منع التصعيد

اعتبر رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أن اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ خطوة مهمة أولى من قبل الجمهورية الإسلامية، مؤكدا ضرورة وقف التصعيد في المنطقة.

وقال جونسون، في بيان أصدره اليوم السبت: "اعتراف إيران بأن طائرة خطوط الطيران الدولية الأوكرانية، التي كانت تنفذ الرحلة 752، أسقطت عن طريق الخطأ بقواتها المسلحة خطوة مهمة أولى. ونريد الآن تحقيقا دوليا شاملا وشفافا ومستقلا في الكارثة وإعادة (جثامين) من لقوا حتفهم".

وأفاد جونسون بأن بريطانيا ستعمل عن كثب مع كندا وأوكرانيا والشركاء الدوليين الآخرين المتضررين بهذا الحادث.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن تحطم الطائرة الأوكرانية يؤكد أهمية وقف تصعيد التوتر في المنطقة، مبينا: "نرى جميعا بوضوح أن استمرار الصراع لن يؤدي إلا لمزيد من الخسائر والمآسي. من بالغ الأهمية أن ينتهج كل الزعماء الآن طريقا دبلوماسيا إلى الأمام".

المصدر: وكالات