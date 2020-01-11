قوات العمليات الخاصة الأمريكية تنشر صورا جديدة لسيارة سليماني بعد استهدافها

نشرت قوات العمليات الخاصة الأمريكية صورا جديدة لسيارة قائد فيلق القدس الإيراني السابق، اللواء قاسم سليماني، بعد استهدافها بصاروخ من طائرة مسيرة الأسبوع الماضي.

وأكد موقع "فوكس نيوز" الذي نشر الصور أن جنودا من قوات العمليات الخاصة الأمريكية في العراق كانوا يرصدون موكبا يقل سليماني عن بعد نصف ميل، ثم وصلوا إلى موقع الاستهداف بعد وقوعه بأقل من دقيقتين وأدوا ما يعرف بـ "تقييم أضرار التفجير"، والتقطوا صورا للمكان تؤكد أن الطائرة المسيرة أصابت السيارة المستهدفة، وأن سليماني فارق الحياة.

Photos taken by US Special Operations forces show aftermath of strike that killed Soleimani https://t.co/9tg9JTovYo#FoxNewspic.twitter.com/pTsyQT68u0 — Carlos Rivera (@carlosrivera591) 11 janvier 2020

وأضاف الموقع أنه حصل على صور مفصلة وقريبة من جثة سليماني التي كانت مشوهة بشكل كبير، كما تظهر الصور الأخرى أغراضا خاصة بسليماني، منها وثائق وكتب ومبالغ مالية، إضافة إلى مسدس وبندقية.

وكان الجيش الأمريكي نفذ في 3 يناير الماضي عملية ببغداد، قتل خلالها اللواء قاسم سليماني، وبرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عملية الاغتيال بأن سليماني كان يعتزم تفجير إحدى السفارات الأمريكية، من دون أن يكشف أي تفاصيل.

المصدر: "فوكس نيوز"