إيران تؤجل موجزا صحفيا بشأن خططها النووية في ظل كارثة إسقاط "بوينغ"

على خلفية أزمة إسقاط طائرة "بوينغ" الأوكرانية، أجلت إيران لفترة غير محددة موجزا صحفيا مهما يخص خططها في المجال النووي.

وأعلنت وزارة الثقافة الإيرانية، حسب وكالة "بلومبرغ"، عن إرجاء الموجز الذي كان من المقرر أن يعقده، اليوم السبت، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب من وسائل الإعلام.

وكان من المتوقع أن يتحدث كمالوندي أثناء الموجز عن خطط الجمهورية الإسلامية في مجال البحوث النووية، في ظل إعلان طهران عن نيتها التخلي عن أي قيود على تخصيب اليورانيوم، ردا على اغتيال الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق.

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وجاء قرار تأجيل الموجز على خلفية الضغوط الدولية المكثفة التي تتعرض لها إيران، بسبب إسقاطها عن طريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737-800"، الأربعاء الماضي، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، ما أودى بأرواح 176 شخصا كانوا على متنها دون وجود ناجين.

المصدر: بلومبرغ